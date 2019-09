Frederico Morais segue em frente na prova de surf na Ericeira

Lusa Comentários 25 Set, 2019, 16:25 / atualizado em 25 Set, 2019, 16:25 | Outras Modalidades

`Kikas` venceu o `heat` 14 da segunda eliminatória com uma pontuação de 14,47 pontos, superando os australianos Connor O`Leary (12,96), que também avança para a próxima fase, e Nicholas Squiers (10,90), bem como o norte-americano Eithan Osborne.

O surfista português com melhor `ranking` mundial (10.º no QS) dominou as condições desafiantes das ondas da Ericeira, que hoje estavam grandes e potentes, e vai agora enfrentar o australiano Chris Zaffis, o havaiano Keanu Asing e o brasileiro Peterson Crisanto na sétima bateria da terceira ronda.

Pelo caminho, já ficaram os outros três lusos que tiveram direito a disputar esta prova: Vasco Ribeiro (antigo campeão mundial júnior) e Tomás Fernandes foram batidos na segunda ronda, enquanto Henrique Pyrrait foi eliminado na primeira.

O campeonato de 10.000 pontos, a máxima categoria do QS, decorre entre 24 e 29 de setembro na Praia de Ribeira d`Ilhas, na Ericeira, em Mafra.