Frederico Morais segue em frente no Saquarema Pro de surf

No Rio de Janeiro, Morais fez 11.50 pontos (6.50 + 5.00), com as duas melhores ondas, sendo superado apenas pelo australiano Jarvis Earle, com 12.76. Eliminados ficaram o australiano Mikey McDonagh (10.20) e o brasileiro Leo Casal (10.03).



Esta é a última prova do Challenger Series, que dá acesso ao Championship Tour, com ‘Kikas’ no terceiro lugar do ranking e elegível a ‘subir’, o que garante se ficar em quinto lugar no torneio.



No quadro feminino, estão também na ronda de 32 a olímpica Teresa Bonvalot, Francisca Veselko e Carolina Mendes, aguardando para ir para a água em Saquarema.