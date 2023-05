Frederico Morais segue no Boost Mobile Gold Coast Pro

"Kikas" conquistou 10,57 pontos, batendo o norte-americano Evan Geiselman (9,87), que se mantém em prova, Josh Burke (9,4), de Barbados, e o australiano Callum Robson (6,70), no quarto "heat".O surfista natural de Cascais vai disputar a presença nos oitavos de final do campeonato que está a ser disputado na Gold Coast, na Austrália, frente ao brasileiro Lucas Silveira, o australiano Jacob Wilcox e o sul-africano Adin Masencamp, na segunda bateria.Além de Frederico Morais, que procurar regressar ao circuito mundial, que disputou em 2017, 2018 e 2021 e 2022, também Carolina Mendes, Francisca Veselko, Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot estão a disputar o Boost Mobile Gold Coast Pro.Na segunda ronda, Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot vão disputar a sétima bateria, com a brasileira Luana Silva e a australiana Zahli Kelly.Francisca Veselko vai defrontar a australiana Sally Fitzgibbons, a japonesa Amuro Tsuzuki e a francesa Teça Thyssen, no quinto "heat", antes de Carolina Mendes enfrentar a norte-americana Alyssa Spencer, a francesa Vahine Fierro e a peruana Sol Aguirre, no sexto.O Challenger Series qualifica os 10 primeiros homens e as cinco primeiras mulheres para os circuitos principais.Este circuito prevê a disputa de seis provas, as duas primeiras na Austrália, durante o mês de maio, seguindo-se campeonatos na África do Sul e nos Estados Unidos antes do EDP Vissla Pro Ericeira, em Ribeira d’Ilhas, entre 1 e 8 de outubro. A competição encerra no Rio de Janeiro, no Brasil, com o Corona Saquarema Pro, entre 14 e 21 de outubro.