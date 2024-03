Frederico Morais supera repescagem e avança para a terceira ronda em Bells Beach

O português Frederico Morais qualificou-se para a terceira ronda do Rip Curl Pro Bells Beach, quarta etapa do circuito mundial de surf, ao superar os brasileiros Samuel Pupo e Deivid Silva na repescagem.

O surfista natural de Cascais conquistou 11,5 pontos (5 e 6,5) na terceira bateria da segunda ronda, de eliminação, impondo-se a Samuel Pupo (10,8), que também avançou na prova, e Deivid Silva (8,37).



Nos 16 avos de final, ‘Kikas’, 22.º do circuito, primeiro acima do ‘cut’ após a quinta etapa, vai defrontar o norte-americano Jake Marshall, oitavo do ranking no 12.º ‘heat’, na sua 50.ª prova no circuito mundial.



Frederico Morais tinha ‘caído’ na repescagem após ser batido na primeira ronda, ao conquistar 9.33 (4 e 5,33), contra os 10,23 e 10 dos brasileiros Yago Dora e Ítalo Ferre