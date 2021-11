Frederico Silva abandona em Helsínquia

Na altura do abandono, o jogador das Caldas da Rainha, 213.º da hierarquia mundial, de 26 anos, estava igualado a um 'set', tendo perdido o primeiro por 6-3 e vencido o segundo por 6-2, abandonando no terceiro parcial, o qual perdia por 4-3.



Além de Frederico Silva, o 'challenger' de Helsínquia conta com outro português, João Sousa (147.º do mundo), que ainda hoje defronta o finlandês Patrik Niklas-Salminen (590).