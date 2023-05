Frederico Silva cai na qualificação de Roland Garros

O número dois nacional, 225.º do ranking mundial, foi batido na terra batida parisiense por Zeppieri, 129.º da hierarquia, por 6-4 e 6-1, em uma hora e 23 minutos.O tenista natural das Caldas da Rainha foi derrotado na terceira e última ronda do "qualifying" para o "major" parisiense, tal como em 2020. Em 2021 foi eliminado na primeira.Já esta temporada, Frederico Silva perdeu na primeira ronda da fase de qualificação do Open da Austrália, primeiro Grand Slam do ano.O número dois nacional, de 28 anos, só por uma vez disputou o quadro principal de um Grand Slam, na Austrália, em 2021.