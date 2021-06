Frederico Silva conquista vitória na primeira ronda do `qualifying` de Wimbledon

Naquela que foi a sua segunda participação no 'qualifying' do torneio britânico do Grand Slam, o jogador natural das Caldas da Rainha, número 176 do 'ranking' ATP, derrotou o experiente adversário, de 31 anos, que figura na 140.ª posição na hierarquia mundial, em apenas dois 'sets', pelos parciais de 7-5 e 6-3.



Depois de uma partida inaugural muito equilibrada, o número três nacional, de 26 anos, salvou três pontos de 'break' no sétimo jogo do segundo parcial para se manter em vantagem, antes de selar o triunfo ao primeiro 'match point' que dispôs, ao cabo de uma hora e 15 minutos de encontro.



De regresso à segunda ronda da fase de qualificação, após ter perdido, em 2016, frente ao japonês Yoshihito Nishioka, Frederico Silva vai agora defrontar Mohamed Safwat (172.º ATP), do Egito, que eliminou hoje o dinamarquês Mikael Torpegaard, por 7-5, 3-6 e 7-5.