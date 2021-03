Frederico Silva derrotado na primeira ronda do ‘qualifying’ em Marselha

Depois de vencer o primeiro ‘set’ no ‘tie-break’ e de ceder a segunda partida, o esquerdino das Caldas da Rainha, número 179 do ‘ranking’ ATP, não conseguiu levar a melhor no terceiro ‘set’ e cedeu com os parciais de 6-7 (5-7), 6-4 e 7-6 (7-5), ao cabo de duas horas e 45 minutos.



Uma vez eliminado Frederico Silva, quarto finalista nos últimos dois challenger, disputados em Nur-Sultan, Ebden, atual 285.º colocado na hierarquia ATP, mas que já foi ‘top-40’ mundial, vai defrontar na próxima fase o vencedor do encontro entre o espanhol Bernabe Zapata Miralles (148.º ATP) e o francês Mathias Bourgue (212.º ATP).