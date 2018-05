Frederico Silva e João Monteiro são os primeiros wild-cards do Braga Open

Lusa Comentários 02 Mai, 2018, 15:48 / atualizado em 02 Mai, 2018, 15:49 | Outras Modalidades

Frederico Silva, 263.º, e João Monteiro, 264.º, juntam-se assim aos compatriotas Gastão Elias, Pedro Sousa, João Domingues e Gonçalo Oliveira, que entraram de forma direta no quadro face ao ‘ranking' superior de que dispõem.



Contudo, João Domingues, que disputou dois encontros no ‘qualifying' do Estoril Open, tendo sido eliminado na primeira ronda do quadro principal frente ao italiano Simone Bolelli (6-3-6-2), ainda não sabe se estará em condições para o torneio no Minho.



"Estou inscrito no ‘challenger' de Braga, mas não sei se vou. Tenho tido alguns problemas relacionado com a mobilidade da anca e estou a tratar desse assunto", lamentou.



Outros dois portugueses menos conhecidos da modalidade, Hugo Maia e Gonçalo Ferreira, ambos com 17 anos, também receberam os respetivos ‘wild-cards', mas para a ronda do ‘qualifying', que receberá ainda mais quatro convidados.



A primeira edição do Braga Open realiza-se no Clube de Ténis de Braga, entre os dias 5 e 13 de maio.