Frederico Silva está nos "quartos" do torneio de Ostrava

Frente ao 183.º jogador da hierarquia ATP, o atual número três nacional impôs-se na segunda ronda do challenger checo com os parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 30 minutos.Esta é a segunda vitória consecutiva de "Kiko", 223.º tenista mundial, sobre jogadores que estão mais acima no ranking, já que na primeira ronda afastou o belga Raphael Collignon (211.º), com duplo 6-4.Nos quartos de final em Ostrava, Frederico Silva vai defrontar o húngaro Mate Valkusz (297.º), que também derrotou o francês Geoffrey Blancaneaux (174.º), por 6-3 e 6-4.