Frederico Silva perde na segunda ronda do Porto Open, Borges/Cabral avançam

O tenista português Frederico Silva foi hoje eliminado na segunda ronda do quadro de singulares do Porto Open, a decorrer no Complexo Desportivo do Monte Aventino, enquanto Francisco Cabral/Nuno Borges e Daniel Rodrigues/Pedro Araújo venceram nos pares.