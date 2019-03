Fronteiras XXI - Desporto jovem: das escolas às competições

Comentários 12 Mar, 2019, 14:46 | Outras Modalidades

Dos 624 mil atletas federados no país, mais de 412 mil são crianças e jovens. E se são os rapazes os grandes desportistas, o crescimento dos federados na última década fez-se sobretudo no feminino. Elas preferem ginástica, natação, voleibol, equitação ou patinagem, mas também já dão cartas no futsal ou no futebol.



Das escolas às academias e associações no próximo Fronteiras XXI vamos descobrir as vantagens do exercício para o crescimento físico e psicológico. Perceber, por exemplo, por que é que metade dos alunos no segundo ano não é capaz de saltar à corda seis vezes seguidas e como isso irá no futuro condicionar a sua vida e a sua saúde.



No extremo oposto, queremos debater os riscos do desporto em excesso e de uma prática mal-acompanhada. E saber o que está a faltar nas escolas e nos apoios a quem quer competir em Portugal e representar o país lá fora.



No Fronteiras XXI estarão em debate o campeão de judo Nuno Delgado, o ex-seleccionador nacional de rugby Tomaz Morais, o professor de educação física e treinador de atletismo Paulo Barrigana e a socióloga do desporto Salomé Marivoet.



A moderação do Fronteiras XXI é da jornalista Ana Lourenço. Não perca, dia 20 de Março, às 22h, na RTP3.