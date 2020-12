Froome estreia-se pela nova equipa na Volta a San Juan

Froome, que além dos quatro triunfos no Tour (2013, 2015, 2016 e 2017), também venceu duas edições da Volta a Espanha (2011 e 2017) e uma da Volta a Itália (2018), vai competir pela primeira vez pela nova equipa entre 24 e 31 de janeiro do próximo ano.



A organização da prova de abertura do calendário de 2021 da UCI Pro Series anunciou as datas definitivas da competição e a presença de alguns ciclistas, entre os quais Froome, mas também o eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe), triplo campão mundial.