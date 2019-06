Fu Yu vence ouro na prova feminina de ténis de mesa nos Jogos Europeus

Lusa Comentários 26 Jun, 2019, 16:59 | Outras Modalidades

Na final, Fu Yu, que por estar na final garantiu a presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, venceu pelos parciais de 11-5, 11-8, 9-11, 9-11, 11-6 e 11-7.



Fu Yu conquistou a segunda medalha de ouro para Portugal nos Jogos Europeus, depois de Carlos Nascimento, nos 100 metros, sendo também o segundo ouro da modalidade no evento, depois de a equipa masculina ter vencido em Baku2015.



Além dos dois ouros, a seleção lusa soma mais nove medalhas nos II Jogos Europeus, cinco das quais de prata, alcançadas por: equipa de judo na prova mista, ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio), ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e Fernando Pimenta em K1 1000.



Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho nos trampolins.