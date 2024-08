Fuga espetacular de Ben O`Connor relança Volta a Espanha

Com uma subida de primeira e mais três de terceira, a última das quais a coincidir com a meta, já se sabia que os 185,5 quilómetros de de la Frontera a Yunquera não eram fáceis, mas ninguém esperava um 'golpe' tão bem sucedido de O'Connor, líder com 4.51 minutos de vantagem após a sexta etapa.



O pelotão permitiu a fuga de um grupo de 12 unidades, não recuperando depois o atraso que se ia avolumando, apesar da presença de alguns nomes de qualidade na 'aventura'. A situação, claramente inusitada, 'agravou-se' a partir do momento em que o australiano se isolou, a 25 quilómetros da meta.



Vencedor em 4:28.18 horas, O'Connor ganhou ao pelotão, no qual estavam o esloveno Primoz Roglic (Red Bull- BORA-hansgrohe) e o português João Almeida (UAE Emirates), 6.31 minutos, a que junta 16 segundos de bonificação.



Um quadro 'impensável', este de as melhores equipas não se entenderem na 'caçada' aos homens em fuga, tanto mais que O'Connor está longe de ser um desconhecido: este ano foi quarto no Giro, posição que também já alcançou no Tour.



O plano inicial do australiano era, claramente, ganhar a etapa, para se juntar ao grupo dos que já o fizeram nas três grandes provas por etapas, Tour, Giro e Vuelta. Mas, a partir de hoje, tem uma camisola vermelha para defender e todo o direito para sonhar com o pódio, no dia do encerramento.



O'Connor comanda com 4.51 de vantagem sobre Primoz Roglic e 4.59 sobre João Almeida. Em quarto, surge agora o alemão Florian Lipowitz, a 5.18, com uma subida de 20 lugares na geral.



O germânico, colega de equipa de Roglic, esteve na fuga do dia (foi terceiro na etapa) e foi claramente uma das explicações para a 'apatia' da Red Bull - BORA-hansgrohe, que acreditou que poderia ganhar.



A UAE Team Emirates também 'deixou andar', com Almeida a chegar no pelotão, em 28.º, muito perto de Roglic, que foi 24.º.



A etapa, com um ritmo mais duro do que se antecipava, provocou atrasos ainda mais significativos ao britânico Adam Yates, colega de Almeida (51.º, a 8.54), e ao português Nelson Oliveira, da Movistar (79.º, a 14.43), agora 63.º, a 20.56.



A sétima etapa da Vuelta disputa-se na sexta-feira, com uma ligação de 180,5 quilómetros entre Archidona e Córdoba, sem grandes dificuldades além de uma subida de segunda categoria.