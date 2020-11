Futebol deve aprender com o videoárbitro do râguebi

Autor do histórico ensaio dos "lobos" frente à Nova Zelândia, no Mundial de 2007, o antigo pilar da Académica de Coimbra recordou o momento em declarações à agência Lusa, a pretexto da introdução do "Team Match Official" (TMO) nos jogos de qualificação para o Mundial, anunciada na quinta-feira pela Rugby Europe.”, lembrou Rui Cordeiro sobre o momento em que o juiz do encontro teve de recorrer ao videoárbitro para tomar a decisão.Os "lobos" saíram copiosamente derrotados por 108-13, mas com a "glória" de conseguir marcar um ensaio aos poderosos "All Blacks", que “ainda demorou algum tempo” a ser revisto pelo inglês Dave Pearson, na cabine do TMO, até dar a "luz verde" ao árbitro Chris White, numa conversa escutada por todos os espetadores no estádio e na televisão.”, descreveu Cordeiro.O lance era de difícil avaliação, uma vez que resultou de uma sucessão de fases em "pick and go", num verdadeiro “ensaio de equipa”, onde “quase todos tocaram na bola”, mas no qual o enorme aglomerado de jogadores das duas equipas acabou por impedir que o toque de meta fosse claramente visível nas imagens.





Reflexões que fazem sentido





Retirado do râguebi desde 2012, depois de regressar para uma última época ao serviço dos "estudantes", Rui Cordeiro exerce hoje a sua profissão de veterinário num grupo industrial de transformação de carnes e observa com distanciamento a introdução da tecnologia do VAR no futebol, equivalente ao TMO do râguebi, com o qual a modalidade da bola redonda ainda “tem tanto a aprender”.”, questionou o dono de 44 internacionalizações.De volta à bola oval, onde as conversas entre o árbitro de campo e o TMO são perfeitamente audíveis por todos e, quando disponíveis, as imagens passam nos ecrãs gigantes enquanto são avaliadas pelos juízes, Cordeiro assegura que a introdução desta ferramenta nos jogos do Europe Championship “vem trazer muita clareza e seriedade” à competição onde participa a seleção portuguesa.”, comentou o antigo pilar dos "lobos".