Futsal. Benfica está nas meias-finais da Taça

Os vila-condenses lideram a II divisão nacional, estão bem lançados para regressar à I Liga e colocaram muitas dificuldades à equipa encarnada, que teve de aplicar-se para vencer o encontro e controlar as investidas plenas de intencionalidade do adversário.



É que o Caxinas entrou bastante atrevido, a tentar disputar o jogo pelo jogo e, surpreendentemente, até mais rematador nos primeiros cinco minutos.



Mas o Benfica, naturalmente, foi aumentando o seu volume ofensivo, à medida que o cronómetro avançava, até chegar à vantagem.



Com esta vitória, o Benfica marcou lugar no segundo encontro das meias-finais de quinta-feira, frente ao Marítimo, equipa também do segundo escalão que surpreendeu ao golear o Eléctrico por 7-2, no primeiro encontro da final a oito que se disputa no Pavilhão Multiusos de Sines.