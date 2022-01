Futsal Euro2022. Prova passa a ter lotação limitada de espetadores

O governo neerlandês divulgou, em conferência de imprensa, novas medidas que aliviam o combate à pandemia de covid-19, permitindo, entre outros temas, o regresso do público a eventos, entre eles os desportivos, a partir desta quarta-feira (26 de janeiro).”, afirmou o diretor do torneio continental, Gijs de Jong.A derradeira jornada da fase de grupos, bem como a fase a eliminar – quartos de final, meias-finais, jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares e final -, são os encontros a ter lotação limitada dos pavilhões, sendo que o recinto de Amesterdão tem capacidade para cerca de 17.000 pessoas e o de Groningen para 4.350.”, expressou, ao sítio da Real Associação Neerlandesa de Futebol (KNVB).A seleção portuguesa de futsal, que defende o título europeu conquistado em 2018, na Eslovénia, sendo ainda detentora do cetro mundial, arrebatado na Lituânia, em 2021, jogou as duas primeiras partidas sem público, contra a Sérvia (4-2) e os anfitriões Países Baixos (4-1).Líder do grupo A, com seis pontos, a equipa das quinas fecha a fase de grupos com a Ucrânia, na sexta-feira, a partir das 20h30 locais (19h30 em Lisboa), também na cidade neerlandesa de Groningen, após os dois jogos iniciais na Ziggo Dome, em Amesterdão.

Os portugueses podem confirmar o apuramento até mesmo com uma derrota, desde que seja até quatro golos de diferença, sendo que se qualifica automaticamente no caso de os Países Baixos não vencerem a sua partida, à mesma hora. Os anfitriões e os ucranianos têm três pontos somados, enquanto os sérvios permanecem sem pontos.