Futsal. Seleção feminina vence Novasemente na preparação do Europeu

O selecionador Luís Conceição interrompeu o estágio em Braga para testar as 16 convocadas da formação vice-campeã da Europa num particular em Espinho.Taninha, a estreante Ana Paula Pires e Cátia Balona apontaram os golos da formação das quinas, que na sexta-feira vai ser testada, em Braga, pelo Santa Luzia.Na ronda de Elite, entre 19 e 24 de outubro, Portugal vai bater-se no Grupo 2, com Croácia, Polónia e Eslovénia.

A segunda edição do Europeu Feminino de Futsal foi adiada um ano devido à covid-19 e vai decorrer em março de 2022, em país a definir.