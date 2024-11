Futsal. Sporting de Braga entra a vencer na Ronda de Elite

Em encontro da primeira jornada do Grupo C, que tem o Sporting como anfitrião, Ricardo Lopes, aos 13 minutos, Tiago Brito, aos 22, Gabriel Mazetto, aos 25, e Rafael Henmi, aos 40, apontaram os tentos dos bracarenses, enquanto Dusan Künster, aos 11, e Michal Holý, aos 35, faturaram para os checos.



As duas formações já se tinham defrontado na ronda anterior da prova europeia, com um 4-1 favorável ao Sporting de Braga, que voltou a ‘sorrir’ e ocupa, provisoriamente, a liderança do Grupo C, que decorre no Pavilhão João Rocha.



Depois de uns primeiros minutos equilibrados, com ocasiões de parte a parte, o SK Interobal Plzen adiantou-se no marcador, logo após uma pausa técnica solicitada pelo treinador que resultou na perfeição, aos 11, num lance concluído por Dusan Künstner.



O conjunto checo teve uma ocasião soberana para ampliar, mas o Sporting de Braga foi salvo pelo poste e, aos 13 minutos, reagiu, igualando o duelo através de um toque de Ricardo Lopes, junto à baliza, após assistência pela esquerda por Ítalo Rossetti.



A partir desse momento, os bracarenses tomaram conta do encontro, a jogar sobretudo no meio-campo adversário, e Ricardo Lopes esteve perto de ‘bisar’ antes do intervalo, a rematar à meia-volta para uma defesa com o pé de Jan Zezulka, para o poste.



Já na segunda parte, o Sporting de Braga concretizou a reviravolta, através de Tiago Brito, com um disparo rasteiro que, com a ajuda do poste, entrou na baliza de Jan Zezulka, conferindo justiça à boa entrada dos ‘arsenalistas’ na etapa complementar.



De uma forma inacreditável, Gabriel Mazetto viu um remate bater nos dois postes sem entrar na baliza, mas redimiu-se de imediato, numa bola parada aos 25 minutos, ampliando a vantagem minhota.



Apostando no guarda-redes avançado a pouco menos de seis minutos para o final, o SK Interobal Plzen reduziu, por Michal Holý, aos 35, mas o Sporting de Braga soube sofrer e, com três segundos para jogar, Rafael Henmi sentenciou a vitória.



Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting de Braga – SK Interobal Plzen, 4-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Dusan Künstner, 11 minutos.



1-1, Ricardo Lopes, 13.



2-1, Tiago Brito, 22.



3-1, Gabriel Mazetto, 25.



3-2, Michal Holý, 35.



4-2, Rafael Henmi, 40.







Equipas:



- Sporting de Braga: Leandro Costa, Tiago Sousa, Tiago Brito, Rafael Henmi e Hugo Neves. Jogaram ainda Gabriel Mazetto, Ricardo Lopes, Tiago Correia, Ítalo Rossetti, Ygor Mota, Buzuzu, Gabriel Penézio e Bebé.



Treinador: Joel Rocha.



- SK Interobal Plzen: Jan Zezulka, Michal Holý, Lukas Krivanek, Tomas Vnuk e Dusan Künstner. Jogaram ainda Kaká, Francisco Mikus, Vitinho, Adam Knobloch, Jirí Zápotocky, Jaroslav Zápotocky e Matej Maur.



Treinador: Peter Kozár.







Árbitros: Vedran Babic (Croácia) e Dominykas Norkus (Lituânia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dusan Künstner (34) e Francisco Mikus (39).



Assistência: Cerca de 250 espetadores.