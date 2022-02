Futsal/Euro: Espanha de novo no caminho de Portugal e um eletrizante Rússia-Ucrânia

No outro jogo de hoje dos 'quartos', confirmou-se o 'choque' esperado entre Rússia e Ucrânia - os ucranianos já estavam apurados, os russos superaram a Geórgia, por 3-1, e marcam encontro para uma partida especialmente mediática pelo clima de alta tensão internacional, com contingentes militares próximos da fronteira entre os dois países.



A vitória de Espanha foi incontestável, perante um estreante que acabou por ser adversário 'macio', e a 'Roja' já antevê o momento de vingança sobre Portugal, que lhe 'roubou' o título, na edição anterior.



Os espanhóis dominaram do princípio ao fim, demonstrando vontade de resolver depressa e ao intervalo já ganhavam por 3-0, com golos de Mellado (02), Sergio Lozano (10) e Raúl Campos (16).



Com uma variedade de recursos ofensivos e impecável solidez na defesa, a Espanha fez da velocidade a sua arma principal, com Sergio Lozano como o seu melhor elemento, com dois golos e uma assistência.



Além do golo na primeira parte, e assistência para Mellado, Sergio Lozano também anotou o 4-0, aos 24 minutos, antes de Serbin reduzir (34) e Raúl Campos fixar o resultado (35).



Quanto à Rússia, cumpriu com os prognósticos e deixa para trás a Geórgia, em direção ao 'choque' com a Ucrânia, a grande surpresa nos jogos finais, depois de ter afastado o Cazaquistão.



Na fronteira comum, o conflito está latente, pelo que o jogo de sexta-feira ganha outro peso, impensável há semanas.



Com calma e paciência, insistência e determinação, os russos foram justos vencedores, ante um adversário que conseguiu manter a incerteza no resultado mesmo até ao último minuto.



Só aos 22 minutos a Rússia chegou ao golo, por Niyazov, com o empate logo no retomar do jogo, aos 23, por Petry Blanco. Aos 27, Chiskala fez o 2-1 e o mesmo jogador confirmou a vitória russa a seis segundos do fim, de baliza aberta, quando os georgianos davam tudo por tudo pelo empate.