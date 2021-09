Futsal/Mundial: Pauleta diz que estar no Mundial é "a realização de um sonho"

"Para mim, está a ser a realização de um sonho. Este é o palco de sonho para qualquer atleta de alto nível e estou a gostar muito desta experiência. Estou satisfeito com o processo da equipa. A cada dia que passa estamos a melhorar, no sentido de alcançar os nossos objetivos", disse, ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Pauleta estreou-se em fases finais na goleada às Ilhas Salomão (7-0), da segunda ronda da fase de grupos, depois de ter sido infetado com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, que o afastou da primeira partida de Portugal no torneio mundial.



"Estou preparado para tudo. Estou aqui para ajudar a equipa a atingir o seu objetivo, que é chegar às medalhas", afirmou, assegurando que o grupo se mantém unido, durante um estágio que já se prolonga desde o dia 08 de agosto: "Estamos sempre juntos e continuamos muito unidos. Brincamos muito e prontos para as adversidades."



Depois de um ligeiro passeio pelo centro histórico da cidade lituana de Kaunas, os campeões europeus em título efetuaram hoje mais uma sessão de treino, com vista ao duelo com a Sérvia, mas Pauleta mostrou-se confiante de que Portugal está preparado.



"Já sabemos o que eles fazem e estamos prontos para o jogo. A Sérvia é uma equipa aguerrida, forte fisicamente e experiente, mas estamos prontos para os defrontar", realçou o jogador, de 27 anos, com 18 internacionalizações e que atua no Sporting.



O encontro entre Portugal e a Sérvia, a contar para os oitavos de final do Mundial de futsal, está agendado para sexta-feira, às 20:00 (18:00 em Lisboa), na Zalgirio Arena, em Kaunas. O vencedor defrontará, nos 'quartos', a Espanha ou a República Checa.