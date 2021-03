Futsal/Taça da Liga: Benfica garante presença na final com o Sporting

Robinho (21 minutos) ‘desatou’ o ‘nulo’ com um disparo desde a linha lateral, a meio da sua metade ofensiva do campo, antes de Fábio Cecílio (33), bem desmarcado por Afonso Jesus, contornar o guarda-redes da equipa de Sandim para dar mais alguma tranquilidade aos encarnados.



Até aí, especialmente na primeira parte, o Modicus foi muito competente a tapar os caminhos da sua baliza e ia espreitando o golo em lances de contra-ataque, que não causaram mais do que um par de calafrios à defesa ‘encarnada’.



Apesar de algumas dificuldades para desmontar a ‘teia’ da equipa nortenha, o Benfica, diga-se, foi sempre a equipa mais ofensiva e perigosa sobre a quadra, justificando plenamente o triunfo garantido já no decorrer da segunda parte.



A final da Taça da Liga de futsal está agendada para domingo, às 18:00, frente ao Sporting, que na primeira meia-final, também disputada em Sines, levou de vencido o Fundão por 4-2.



As águias procuram o quarto título consecutivo nesta competição, enquanto o Sporting pretende recuperar o troféu que lhe escapa desde 2017, depois de ter conquistado as duas primeiras edições.







Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Sines.



Benfica – Modicus, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Robinho, 21 minutos.



2-0, Fábio Cecílio, 33.







Equipas:



- Benfica: André Correia, Afonso Jesus, Robinho, Chiskala e Fits. Jogaram ainda: Silvestre, Fábio Cecílio, Tiago Brito, Arthur, Henmi e Nilson.



Treinador: Joel Rocha.



- Modicus: Hiram Celso, Uesler, Márcio, Fábio Lima e Ricardinho. Jogaram ainda: Óscar Santos, Willian Carioca, Bruninho, Cigano.



Treinador: António Fonseca.







Árbitros: Tiago Silva (AF Porto) e Alexandre Costa (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fits (32) e Uesler (32).



Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.