Futsal/Taça da Liga: Sporting vence Fundão e garante lugar na final

A vencer 2-0 aos 23 minutos, os ‘leões’ permitiram que a equipa de Castelo Branco igualasse a partida numa questão de poucos segundos, em dois ataques consecutivos no 26.º minuto, e tiveram de puxar dos ‘galões’ para garantir o apuramento no último quarto do encontro.



A equipa lisboeta adiantou-se primeiro através de um golo de Mário Freitas na própria baliza, infeliz a tentar intercetar um cruzamento de Merlim, no início de uma primeira parte onde o Sporting foi obrigado a defender a vantagem nos últimos 10 minutos com cinco faltas assinaladas.



A abrir o segundo tempo, Luan Muller defendeu para o poste um remate de Cavinato, mas Rocha (23) apareceu na ‘cara’ do guarda-redes do Fundão a tocar para o fundo das redes e tudo parecia encaminhar-se para o apuramento dos ‘verde e brancos’.



Só que, aos 26 minutos, após um remate cruzado de Meira, Felipe Leite não conseguiu tocar a bola para a baliza do Sporting, mas Tomás Paçó acabou por desviar a bola para a própria baliza e, segundos depois, no seguimento de um livre, Mário Freitas igualou o marcador 2-2.



Cinco minutos depois, tal como o ‘capitão’ do Fundão, foi a vez de Tomás Paçó (31) redimir-se e recolocar o Sporting no trilho da vitória, com um remate de primeira, no seguimento de um canto, antes de Erick (38) aproveitar uma falha de interceção de Meira para voltar-se para a baliza e encerrar as contas.



O Sporting disputa a final no domingo, às 18:00, em Sines, frente ao vencedor da segunda meia-final, entre Benfica e Modicus.







Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Sines.



Sporting – Fundão, 4-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Mário Freitas, 02 minutos (própria baliza).



2-0, Rocha, 23.



2-1, Tomás Paçó, 26 (própria baliza).



2-2, Mário Feitas, 26.



3-2, Tomás Paçó, 31.



4-2, Erick, 38.







Equipas:



- Sporting: Guitta, Erick, João Matos, Pauleta e Merlim. Jogaram ainda: Mamadu Turé, Tomás Paçó, Zicky, Taynan, Rocha, Cavinato e Pany Varela.



Treinador: Nuno Dias.



- Fundão: Luan Muller, Nem, Jaír, Mário Freitas e Meira. Jogaram ainda: Felipe Leite, Péleh, Rui Moreira, David Gomes e Pedro Senra.



Treinador: João Nuno Ribeiro.







Árbitros: Miguel Castilho (AF Lisboa) e Pedro Costa (AF Coimbra).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Taynan (10), Luan Muller (33) e Erick (39).



Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.