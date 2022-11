Gabriel Lopes bate recorde nacional dos 100m costas

Na piscina curta, Lopes cifrou o novo recorde em 51,30 segundos, 18 centésimos a menos do que a anterior melhor marca, que o mesmo nadador tinha conseguido em 11 de dezembro de 2018, em Hangzhou, na China.Desta feita, naquele concelho do distrito de Faro, o atleta do Louzan/Efapel conseguiu prosseguir a boa forma em 2022, em que conseguiu um bronze nos Europeus, em Roma, no mês de agosto, então nos 200 estilos.Este foi o terceiro recorde a cair no Meeting do Algarve, depois dos 100 mariposa, por Fernando Souza Silva (51,20 segundos), e dos 50 mariposa, por Ana Guedes (26,31).Por outro lado, esta competição representava a última chance para nadadores conseguirem mínimos de apuramento para o campeonato do mundo de Melbourne de piscina curta, em dezembro, no qual só estará João Costa (Vitória de Guimarães).