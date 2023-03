Gabriela Dinis e Guilherme Ribeiro vencem na Figueira

Num dia com competição de sol a sol, Gabriela Dinis ganhou pela primeira vez uma etapa da Liga MEO Surf, marcando 10,50 pontos nas duas melhores ondas (7,50 e 3) da final, em 20 possíveis, contra os 10,25 pontos de Francisca Veselko (5,75 e 4,50), atual campeã mundial júnior e campeã portuguesa em 2021.Já no quadro masculino, o campeão em título Guilherme Ribeiro fez 11,65 pontos (6,25 e 5,40) face aos 10,50 (5,25 e 5,25) de Afonso Antunes, que carregou o vencedor da bateria decisiva aos ombros à saída da água, numa rara demonstração de desportivismo.A primeira divisão do surf português arrancou com esta prova na Figueira da Foz e termina no final de outubro em Peniche, com passagens pelo Porto (abril), Ericeira e Açores (ambas em junho).