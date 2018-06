Gala de boxe solidária do Boavista vai ajudar Bombeiros Portuenses

Lusa Comentários 21 Jun, 2018, 14:24 | Outras Modalidades

Segundo fonte da organização, nos anos anteriores a receita das galas reverteu para a Rede Europeia Anti-Pobreza, sediada no Porto, e para a Casa do Caminho, de Matosinhos.



A secção de boxe do Boavista vai, desta vez, promover a gala no Pavilhão do Lima a partir das 17:00.



As entradas custam cinco euros e do programa constam nove combates, sendo oito no escalão de amadores e o último envolvendo profissionais.



Entre os duelos agendados, o destaque vai para o que oporá duas recém-atletas do clube ‘axadrezado', que são também bombeiras na corporação homenageada, naquele que será o seu primeiro combate.



A fonte especificou que "ambas se encontram há três meses" a treinar no Boavista, cuja secção dispõe dos escalões de manutenção, amador e profissional como oferta para a prática da modalidade.



A organização espera reunir no pavilhão do Académico FC cerca de mil entusiastas do boxe.