Ganna é o primeiro líder do Tirreno-Adriático

Ganna, campeão mundial de contrarrelógio em 2020 e 2021, cumpriu os 11,5 quilómetros com partida e chegada em Lido di Camaiore em 12.17 minutos, à média de 56,174 quilómetros por hora.



O ritmo inalcançável do atual detentor do recorde da Hora deixou todo o pelotão a pelo menos 23 segundos de distância da sua liderança da geral, com o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) em segundo, relegando para terceiro o dinamarquês Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck), a 28.



Ganna venceu um ‘crono’ no Tirreno-Adriático pela quarta vez da carreira, depois de já o ter feito em 2023 e 2022, também em Lido di Camaiore, e em 2020, em San Benedetto del Tronto, chegando às 34 vitórias em estrada como profissional.



O italiano terá dificuldades em segurar a camisola azul até final, mas o domínio hoje demonstrado pode colocá-lo no lote de candidatos à sucessão do ausente Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), vencedor em 2024.



“Estou muito feliz. Sabia que, no ponto intermédio, tinha o mesmo tempo de Ayuso, mas consegui ser mais consistente na segunda metade. Estive muito bem, sinto-me motivado para esta semana e mês, treinei muito e estou a sentir-me bem”, explicou o campeão italiano de ‘crono’, pouco depois de vencer.



O nativo de Verbania, também um ‘ás’ no ciclismo de pista, rejeitou ideias de vingança contra o espanhol, um dos favoritos à vitória final e o homem que, em 2024, lhe ‘roubou’ o triunfo, bem como a possibilidade de lutar pela vitória final.



“Vou tentar entender o que posso fazer nos próximos dias. As pernas estão boas, espero continuar assim também nas etapas em linha”, acrescentou.



Os portugueses em prova geriram o esforço e Rui Oliveira (UAE Emirates) foi o melhor, em 50.º a 1.08 minutos, com Rui Costa (EF Education-Easy Post) em 86.º, a 1.20, e Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) entre os últimos, em 161.º a 2.07 minutos do vencedor.



Na terça-feira, a segunda de sete etapas liga Camaiore a Follonica em 192 quilómetros, com apenas uma contagem de montanha no traçado, possibilitando uma chegada disputada ao sprint.