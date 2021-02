Ganna vence quarta etapa da Étoile Bessèges, Wellens segura liderança

Ganna concluiu os 150,2 quilómetros entre Rousson e Saint-Siffret em 3:22.57 horas, menos 17 segundos do primeiro grupo de perseguidores, liderado pelo Christophe Laporte (Cofidis) e pelo alemão Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), segundo e terceiro classificados, respetivamente.



Wellens, que vestiu subiu ao primeiro lugar da corrida francesa na sexta-feira, ao vencer isolado a terceira etapa, manteve os 44 segundos de vantagem sobre o seu compatriota Edward Theuns (Trek-Segafredo), segundo classificado, e os 46 sobre o dinamarquês Mads Wurtz Schmidt (Israel Start Up Nation), terceiro.



A 51.ª edição da Étoile Bessèges termina no domingo, com um contrarrelógio individual de 11 quilómetros, em Alès.