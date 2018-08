Gary Woodland segue na frente do PGA Championship após duas rondas

Lusa Comentários 11 Ago, 2018, 19:25 | Outras Modalidades

Depois do mau tempo ter interrompido a prova na sexta-feira, a melhor prestação na jornada até coube ao norte-americano Brooks Kepka e ao sul-africano Charl Schwartzel, ambos com 63 pancadas. O desempenho de Kepka permitiu-lhe mesmo subir ao terceiro lugar da classificação geral, com um total de 132 (oito abaixo do PAR), apenas atrás de Kevin Kisner (131, nove abaixo do PAR) e do líder Woodland.



Por sua vez, o antigo número um do Mundo Tiger Woods, que regressou em 2018 à competição após cerca de dois anos marcados por lesões e polémicas extradesportivas, fechou a segunda ronda com 66 pancadas, o que lhe valeu a subida ao 19.º posto, com um total de 136 golpes (quatro abaixo do PAR).



Ainda este sábado disputa-se a terceira ronda do PGA Championship no Bellerive Country Club, com o título a ficar decidido no domingo, na quarta e última ronda do último ‘major’ da temporada de golfe.