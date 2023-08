Gastão Elias afasta primeiro cabeça de série no Porto Open

Debelada uma lesão que o deixou dois meses e meio longe dos "courts", que o atirou para 350.º do ranking mundial, Gastão Elias superiorizou-se ao maior favorito, o francês Quentin Halys, 73.º ATP, impondo-se com 7-5 e 7-5.”, congratulou-se Gastão Elias, que agora vai defrontar o francês Jules Marie.Gonçalo Oliveira foi mais forte do que o francês Lucas Poullain (318.º), com 6-4 e 6-0, indo agora encontrar o italiano Luca Nardi, o 153.º ATP, que é o quarto favorito do evento.Jaime Faria (516.º) obteve o seu primeiro êxito ante um top 200 mundial, o gaulês Hugo Greiner (143.º), consubstanciado em 6-4 e 6-3, enquanto Henrique Rocha (380.º) se superiorizou ao letão Robert Strombachs (395.º) por 6-4, 4-6 e 6-4, enfrentando agora o canadiano Steven Diez (262.º).Frederico Silva (220.º) foi o único português eliminado na primeira ronda, nomeadamente frente ao bicampeão do torneio, Altug Celikbilek (260.º), com 6-4, 6-7 (6-8) e 6-3.