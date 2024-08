Gastão Elias deixa o challenger de Todi

Travaglia, 226.º do ranking mundial, bateu o português, 329.º, por 7-6 (7-1) e 6-4, numa partida que durou duas horas e 12 minutos.O terceiro encontro entre ambos voltou a sorrir ao italiano, que tinha vencido também as duas partidas anteriores, e deixa o português de fora da prova, em que procurava a segunda final do circuito challenger do ano, depois de perder, em janeiro, o encontro decisivo em Oeiras.