Gastão Elias e Nuno Borges eliminados no torneio Roseto degli Abruzzi 2

Os tenistas portugueses Gastão Elias e Nuno Borges foram hoje eliminados no torneio Roseto degli Abruzzi 2, ao perderem com o cazaque Timofey Skatov e o eslovaco Jozef Kovalik, respetivamente, na prova italiana do circuito Challenger.