Gastão Elias eliminado na primeira ronda do "challenger" de Bordéus

Gastão Elias, 155.º do ranking ATP, foi batido pelo tenista sueco, 139.º da hierarquia mundial, pelos parciais de 4-6, 6-3 e 5-7, num encontro que teve a duração de duas horas e 38 minutos.



Também hoje, Pedro Sousa bateu Ernests Gulbis na fase de qualificação e garantiu um lugar no quadro principal do torneiro, enfrentando agora o compatriota Nuno Borges na primeira ronda da prova francesa.



O jogo entre Pedro Sousa, 283.º do mundo, e Nuno Borges, 132.º, está agendado para a manhã de terça-feira, garantindo a presença de um tenista português na segunda ronda do ‘challenger’.