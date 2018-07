Gastão Elias eliminado na primeira ronda

Lusa Comentários 02 Jul, 2018, 16:34 | Outras Modalidades

O `veterano` García-López somou a segunda vitória perante o português, ao fim de duas horas e dois minutos, e assegurou a passagem à segunda ronda, na qual vai defrontar o russo Daniil Medvedev, 67.º da hierarquia, que hoje afastou o croata Borna Coric, 20.º.

O número dois português, que tinha duas vitórias frente ao espanhol, continua sem passar da primeira ronda em torneios do Grand Slam, somando a terceira saída no primeiro jogo do quadro principal na relva do All Englang Club.

Antes, já João Sousa, 45.º do `ranking` mundial, tinha sido eliminado, frente ao ucraniano Sergei Stakhovsky, 109.º do mundo, pelos parciais de 6-3, 6-3, 5-7, 1-6 e 6-4, mantendo como melhor resultado no Grand Slam britânico a presença na terceira ronda em 2016.