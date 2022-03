Gastão Elias está nos "oitavos" de torneio Italiano

Gastão Elias, 202.º classificado do ranking mundial, já tinha vencido o primeiro "set", por 6-3, e tinha acabado de estabelecer o 2-0 no segundo parcial, quebrando o serviço de Miralles, quando o espanhol, 118.º da hierarquia da ATP, desistiu, após 40 minutos de confronto.Nos oitavos de final da prova em terra batida, Gastão Elias, de 31 anos, vai defrontar o vencedor do encontro entre o cazaque Timofey Skatov (221.º jogador mundial) e o italiano Andrea Del Federico (1.752º), depois de Nuno Borges ter atingido no domingo a final da "versão um" do torneio Roseto degli Abruzzi, perdida para o espanhol Carlos Taberner.