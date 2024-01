Gastão Elias na final do Oeiras Indoor Open I

O jogador natural da Lourinhã, número 336 no ranking ATP, precisou de três sets para superar o bielorrusso Egor Gerasimov (366.ºATP), pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-3, ao fim de duas horas e 13 minutos.

Graças à exibição frente ao antigo 65.º colocado na hierarquia mundial, Gastão Elias, de 33 anos, garantiu a 23.º final da carreira em torneios do ATP Challenger Tour e um confronto com o jovem polaco Maks Kasnikowski (324.º ATP), de 20 anos, que superou na segunda meia-final da prova o francês Valentin Royer (276.º ATP), por duplo 6-4.

"É um ótimo começo [de ano], muito melhor do que esperava. Tenho trabalhado para isto, tenho trabalhado bem. Nunca me preocuparam muito os resultados, porque sabia que, mais tarde ou mais cedo, iam aparecer. É uma questão de estar bem fisicamente e aproveitar as oportunidades. Até agora é o que tenho feito", frisou o tenista português.

A final do Oeiras Indoor Open I, primeiro challenger português da temporada, está agendada para as 11:00 de domingo, na nave dos courts de piso rápido do Jamor, onde Elias terá pela frente a possibilidade de alcançar o 11.º título da carreira, ao passo que o adversário lutará pelo primeiro triunfo no circuito.

Na prova de pares, os britânicos Jay Clarke e Marcus Willis, terceiros cabeças de série, bateram a dupla formada pelo francês Théo Arribage e o belga Michael Geerts, por 6-4, 6-7 (9-11) e 10-3, e sagraram-se campeões do Oeiras Indoor Open I.