Elias impôs-se a Sachko, por 6-2, 4-6 e 6-1, em duas horas e três minutos, para chegar pela terceira vez aos 'quartos' de um challenger em 2024, depois das duas presenças nos Oeiras Open.O jogador natural da Lourinhã, de 33 anos, vai disputar ainda hoje um lugar nas meias-finais diante do argentino Camilo Ugo Carabelli, 114.º do mundo e segundo cabeça de série no torneio polaco.