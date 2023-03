Perante o 274.º colocado do ranking ATP, o tenista luso (230.º) impôs-se pelos parciais de 6-3, 2-6 e 7-6 (7-5), num encontro que durou duas horas e 27 minutos.Nos quartos de final do "challenger" mexicano, Gastão Elias terá pela frente o ucraniano Illya Marchenko, número 386 do mundo, que eliminou o norte-americano Christian Langmo (462.º) em dois sets, por 6-4 e 6-3.