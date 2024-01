Gastão Elias perde na final do Oeiras Indoor Open I

O tenista português Gastão Elias perdeu a final do Oeiras Indoor Open I com o polaco Maks Kasnikowski, que conquistou o primeiro título do ATP Challenger Tour da carreira, no Complexo de Ténis do Jamor.

O tenista natural da Lourinhã, número 336 mundial, ainda conseguiu levar a melhor na segunda partida, depois de perder o primeiro set no "tie break", mas acabou por ceder no terceiro parcial, para cair por 7-6 (7-1), 4-6 e 6-3, ao cabo de duas horas e 45 minutos.



Depois de superar os portugueses João Domingues, na segunda ronda, e João Sousa, nos quartos de final, o jovem polaco (324.º ATP), de 20 anos, acabou por beneficiar do serviço menos eficaz de Elias, que só colocou 41% dos primeiros saques e assinou 11 duplas faltas, para se sagrar campeão do primeiro challenger português da temporada.



Além de ter visto a sequência de 19 triunfos consecutivos no Jamor interrompida, o tenista nacional perdeu a oportunidade de conquistar o 11.º título challenger da carreira, em 23 finais jogadas.