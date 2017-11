Gastão Elias vence João Domingues e apura-se para `quartos` em Guayaquil

Lusa 01 Nov, 2017, 23:17 | Outras Modalidades

Elias, número três nacional e atual 127.º do `ranking` mundial, entrou melhor e venceu o primeiro `set` por 6-3.

Domingues, situado no 172.º lugar da hierarquia, respondeu no segundo parcial e venceu no `tie break` por 8-6, tendo Elias respondido no terceiro e fechado o encontro com 6-2, em 2:21 horas.

O jogador português, sexto cabeça de série do torneio, vai defrontar nos quartos de final o argentino Guido Andreozzi, número 180 do mundo.