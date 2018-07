Geraint Thomas confirmou vitória na Volta a França

Lusa Comentários 29 Jul, 2018, 18:18 / atualizado em 29 Jul, 2018, 19:14 | Outras Modalidades

O galês de 32 anos venceu o Tour pela primeira vez, ao concluir a prova com 1.51 minutos de vantagem sobre o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), segundo classificado, e 2.24 sobre o britânico e seu companheiro de equipa Chris Froome, a quem sucede no historial.

Froome, vencedor das três últimas edições da corrida, procurava o quinto triunfo na `Grande Boucle` e o quarto consecutivo em grandes voltas, depois das vitórias no Tour e da Vuelta, em 2017, e no Giro, já este ano.

Na última etapa, Kristoff somou o seu terceiro triunfo em etapas da corrida gaulesa, impondo-se ao `sprint` ao alemão John Degenkolb (Trek-Segafredo) e ao francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ), segundo e terceiro classificados na etapa, respetivamente.

Tour: Historial de vencedores



Historial de vencedores da Volta a França em bicicleta, cuja 105.ª edição terminou hoje em Paris, com o triunfo do britânico Geraint Thomas (Sky):



1903 - Maurice Garin (Fra).



1904 - Henri Cornet (Fra).



1905 - Louis Trousselier (Fra).



1906 - René Pottier (Fra).



1907 - Lucien Petit-Breton (Fra).



1908 - Lucien Petit-Breton (Fra).



1909 - François Faber (Lux).



1910 - Octave Lapize (Fra).



1911 - Gustave Garrigou (Fra).



1912 - Odile Defraye (Bel).



1913 - Philippe Thys (Bel).



1914 - Philippe Thys (Bel).



1919 - Firmin Lambot (Bel).



1920 - Philippe Thys (Bel).



1921 - Léon Scieur (Bel).



1922 - Firmin Lambot (Bel).



1923 - Henri Pélissier (Fra).



1924 - Ottavio Bottecchia (Ita).



1925 - Ottavio Bottecchia (Ita).



1926 - Lucien Buysse (Bel).



1927 - Nicolas Frantz (Lux).



1928 - Nicolas Frantz (Lux).



1929 - Maurice De Waele (Bel).



1930 - André Leducq (Fra).



1931 - Antonin Magne (Fra).



1932 - André Leducq (Fra).



1933 - Georges Speicher (Fra).



1934 - Antonin Magne (Fra).



1935 - Romain Maes (Bel).



1936 - Sylvère Maes (Bel).



1937 - Roger Lapébie (Fra).



1938 - Gino Bartali (Ita).



1939 - Sylvère Maes (Bel).



1947 - Jean Robic (Fra).



1948 - Gino Bartali (Ita).



1949 - Fausto Coppi (Ita).



1950 - Ferdi Kubler (Sui).



1951 - Hugo Koblet (Sui).



1952 - Fausto Coppi (Ita).



1953 - Louison Bobet (Fra).



1954 - Louison Bobet (Fra).



1955 - Louison Bobet (Fra).



1956 - Roger Walkowiak (Fra).



1957 - Jacques Anquetil (Fra).



1958 - Charly Gaul (Lux).



1959 - Federico M. Bahamontes (Esp).



1960 - Gastone Nencini (Ita).



1961 - Jacques Anquetil (Fra).



1962 - Jacques Anquetil (Fra).



1963 - Jacques Anquetil (Fra).



1964 - Jacques Anquetil (Fra).



1965 - Felice Gimondi (Ita).



1966 - Lucien Aimar (Fra).



1967 - Roger Pingeon (Fra).



1968 - Jan Janssen (Hol).



1969 - Eddy Merckx (Bel).



1970 - Eddy Merckx (Bel).



1971 - Eddy Merckx (Bel).



1972 - Eddy Merckx (Bel).



1973 - Luis Ocaña (Esp).



1974 - Eddy Merckx (Bel).



1975 - Bernard Thévenet (Fra).



1976 - Lucien Van Impe (Bel).



1977 - Bernard Thévenet (Fra).



1978 - Bernard Hinault (Fra).



1979 - Bernard Hinault (Fra).



1980 - Joop Zoetemelk (Hol).



1981 - Bernard Hinault (Fra).



1982 - Bernard Hinault (Fra).



1983 - Laurent Fignon (Fra).



1984 - Laurent Fignon (Fra).



1985 - Bernard Hinault (Fra).



1986 - Greg Lemond (EUA).



1987 - Stephen Roche (Irl).



1988 - Pedro Delgado (Esp).



1989 - Greg Lemond (EUA).



1990 - Greg Lemond (EUA).



1991 - Miguel Indurain (Esp).



1992 - Miguel Indurain (Esp).



1993 - Miguel Indurain (Esp).



1994 - Miguel Indurain (Esp).



1995 - Miguel Indurain (Esp).



1996 - Bjarne Riis (Din).



1997 - Jan Ullrich (Ale).



1998 - Marco Pantani (Ita).



1999 -- Sem vencedor*.



2000 - Sem vencedor*.



2001 - Sem vencedor*.



2002 - Sem vencedor*.



2003 - Sem vencedor*.



2004 - Sem vencedor*.



2005 - Sem vencedor*.



2006 - Oscar Pereiro (Esp)**.



2007 - Alberto Contador (Esp).



2008 - Carlos Sastre (Esp).



2009 - Alberto Contador (Esp).



2010 -- Andy Schleck (Lux)***.



2011 -- Cadel Evans (Aus).



2012 -- Bradley Wiggins (GB).



2013 -- Chris Froome (GB).



2014 -- Vincenzo Nibali (Ita).



2015 - Chris Froome (GB).



2016 - Chris Froome (GB).



2017 - Chris Froome (GB).



2018 - Geraint Thomas (GB)







* Lance Armstrong (EUA) foi desclassificado de todos os resultados desportivos desde 1998 devido a práticas dopantes e a organização decidiu não reatribuir as vitórias, uma vez que este foi "um período negro" na história do ciclismo.



** Floyd Landis (EUA) foi desclassificado devido a um positivo por testosterona.



*** Alberto Contador (Esp) foi desclassificado devido a um positivo por clembuterol.