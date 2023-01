Geraint Thomas estará na Volta ao Algarve na companhia do `estreante` Ganna

Um 'habitué' na 'Algarvia', que ganhou em 2015 e 2016, Thomas regressa à prova portuguesa depois de um surpreendente terceiro lugar no Tour, e numa altura em que pondera 'encerrar' a sua carreira no final da temporada.



O galês de 36 anos, que venceu a Volta a França em 2018 e foi 'vice' em 2019, tem uma predileção pela Volta ao Algarve, na qual se estreará Filippo Ganna.



O italiano de 26 anos chega a Portugal com o estatuto de recordista da Hora, um feito impar numa carreira recheada de sucessos na estrada -- foi duas vezes campeão mundial de contrarrelógio (2020 e 2021) e venceu seis etapas no Giro -- e na pista, onde acumula oito medalhas em mundiais e foi campeão olímpico de perseguição por equipas em Tóquio2020.



Entre os ciclistas escolhidos pela INEOS para estar na 49.ª edição da 'Algarvia', que decorre entre 15 e 19 de fevereiro, está também Michal Kwiatkowski, confirmou à Lusa a organização da prova.



O polaco, campeão mundial de fundo em 2014, sagrou-se vencedor da Volta ao Algarve em 2014 e 2018, e no ano passado conquistou a Amstel Gold Race, repetindo um triunfo na clássica neerlandesa que já tinha festejado em 2015.



O trio de 'estrelas' da INEOS junta-se a outros nomes fortes do pelotão já confirmados, como o campeão em título da Volta a Itália, o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), o neerlandês Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), campeão europeu de fundo e um dos maiores 'sprinters' da atualidade, e o norueguês Tobias Foss (Jumbo-Visma), que em setembro surpreendeu o mundo velocipédico ao sagrar-se campeão mundial de contrarrelógio.



As esperanças nacionais de uma vitória na geral da 'Algarvia' recaem sobre João Almeida (UAE Emirates), quarto classificado no Giro2020 e quinto na Vuelta2022.



A 49.ª Volta ao Algarve decorre entre 15 e 19 de fevereiro, arrancando em Portimão e terminando com um contrarrelógio nas ruas de Lagoa.