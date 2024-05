Geraldo e Apolónia apurados na Argentina

, 79.º do ranking mundial, venceu o alemão Ruwen Filus (77.º) por 3-1 (9-11, 11-8, 11-7, 15-13), na ronda de 32, enquanto(61.º) superou o francês Jules Rolland (64.º) por 3-2 (11-3, 11-4, 6-11, 6-11, 13-11).Nos oitavos de final, Tiago Apolónia vai defrontar o alemão Benedikt Duda (42.º) e João Geraldo terá como adversário o argentino Martin Bentancor (510.º).





No torneio feminino, Shao Jieni perdeu no primeiro jogo, enquanto Fu Yu ainda vai iniciar a sua participação.



Shao Jieni (54.ª) perdeu por 3-2 frente à checa Hana Matelova (84.ª), com os parciais de 11-9, 11-4, 2-11, 8-11 e 11-9.



Fu Yu (82.ª) ainda vai defrontar a italiana Debora Vivarelli (78.ª).