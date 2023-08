Geraldo, Monteiro e Apolónia avançam no WTT Contender de Lima

Tocando-lhe em sorte o adversário mais difícil, o alemão Dimitrij Ovtcharov, 10.º do ranking mundial, João Geraldo, 46.º da mesma hierarquia, impôs-se por 3-1, com os parciais de 11-6, 5-11, 11-5 e 11-6, indo agora encontrar o espanhol Alvaro Robles, 47.º



Primeiro a entrar em ação, João Monteiro (213.º) teve trabalho frente ao japonês Sora Matsushima (151.º), a quem bateu por 3-2, pelos parciais de 11-6, 2-11, 11-6, 8-11 e 11-7, tendo a seguir pela frente o sul-coreano AN Jaehyun (37.º).



Tiago Apolónia (49.º) afastou outro nipónico, Mizuki Oikawa (59.º), por concludente 3-0, com 11-8, 11-9 e 12-10, aguardando pelo desfecho do embate entre o sueco Mattias Falck (22.º) e o sul-coreano Cho Seungmin (36.º).