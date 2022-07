Gerben Thijssen vence segunda etapa da Volta à Polónia, Iúri Leitão 13.º

Thijssen, de 24 anos, cumpriu os 205,6 quilómetros entre Chelm e Zamosc em 4:47.23 horas, batendo sobre a meta o alemão Pascal Ackermann (UAE Emirates), segundo, e o italiano Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), terceiro.



Leitão foi 13.º no ‘sprint’e o melhor da Caja Rural, subindo a 21.º na geral, a 12 segundos da liderança, num dia marcado por uma grande queda coletiva.



Na geral, o norueguês Jonas Abrahamsen (Uno-X) ascendeu à liderança, com dois segundos de vantagem sobre o neerlandês Olav Kooij (Jumbo-Visma), que tinha vencido o primeiro dia e agora é segundo, e sobre Thijssen.



Rui Oliveira é agora 75.º na geral, ainda que esteja também a 12 segundos do líder, depois de hoje ser 124.º na tirada.



Na segunda-feira, a terceira etapa apresenta 237,9 quilómetros entre Krasnik e Przemysl, com perfil acidentado nos últimos quilómetros e uma chegada ‘empinada’.