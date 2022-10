Gersinho deixa voleibol do Sporting após mau início de campeonato

"O Sporting Clube de Portugal informa que chegou a acordo com o treinador da equipa principal de voleibol, Gerson Amorim, para a rescisão contratual por mútuo acordo", refere o Sporting na sua página oficial.

A saída do treinador, de 43 anos, acontece após as derrotas com Fonte do Bastardo e Castêlo da Maia, ambas por 3-0, que deixam os `leões` em 11.º lugar no campeonato, com dois pontos.

Gersinho, que cumpria a quarta época no Sporting, conquistou com a equipa `leonina` a Taça de Portugal de 2020/21.