Gerson Baldé vence salto em comprimento no Meeting de Montgeron

O atleta do Benfica venceu com oito metros, o recorde do meeting, ficando a 14 centímetros do seu recorde pessoal, num concurso em que ainda saltou 7,90 e 7,96 além de três nulos.



Em segundo lugar ficou o francês Jean-Pierre Bertrand, com 7,72.



No disco, Liliana Cá terminou na segunda posição, com um arremesso a 62,67 metros, sendo apenas batida pela cubana Denia Caballero, do Torreense, que venceu com 64,43.



No hectómetro, a recordista nacional Lorene Bazolo foi segunda, com a marca de 11,33 segundos, atrás da britânica Asha Philip (11,26).