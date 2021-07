Giannis guia Bucks a vitória obrigatória sobre Suns na final da NBA

Após dois desaires no Arizona, por 118-105 e 118-108, os Bucks estavam obrigados a ganhar o Jogo 3 para evitar um 0-3 que nunca ninguém virou na história dos ‘play-offs’, e conseguiram-no, graças sobretudo a um notável final de terceiro período.



Depois dos Suns reduzirem de 60-45, resultado que se registava ao intervalo, para 74-70, os anfitriões responderam com um parcial de 24-6, incluindo um 16-0 a fechar, e deixaram o jogo, praticamente, sentenciado à entrada para o último quarto (98-76).



Giannis, que tinha acabado o segundo jogo com 42 pontos e 12 ressaltos, somou idênticos 41 pontos e 13 ressaltos – em finais só Shaquille O’Neal e LeBron James haviam feitos jogos seguidos com 40+10 -, mais seis assistências, com excelentes 13 em 17 nos lances livres, sendo que, desta vez, não esteve ‘sozinho’.



Jrue Holiday contribuiu com 21 pontos e nove assistências, Khris Middleton adicionou 18 pontos, sete ressaltos e seis assistências, Brook Lopez e Bobby Portis somaram ambos 11, Pat Connaughton mais oito e PJ Tucker sete.



Na defesa, os Bucks também melhoraram muito, pois dos 118 sofridos nos dois primeiros jogos passaram agora para 100, mas, neste capítulo, os Suns também tiveram muito demérito, na forma como falharam consecutivos tiros abertos.



Devin Booker, que tinha marcado 31 pontos no Jogo 2, ficou-se pelos 10, com paupérrimos três em 14 nos ‘tiros’ de campo (21,4%), enquanto Mikal Bridges baixou de 27 para escassos quatro.



Pela positiva, destaque para os 19 pontos e nove assistências de Chris Paul, os 18 pontos e nove ressaltos de Deandre Ayton - mas só dois pontos na segunda parte, culpa das faltas – e os 18 pontos, com seis em sete em ‘triplos’, de Jae Crowder.



Destaque ainda para os 14 pontos do suplente Cameron Johnson, num coletivo que se ficou pelos nove ‘triplos’, contra os 20 do encontro anterior.



A formação da casa entrou determinada, mas os Suns, com Deandre Ayton em grande plano e Chris Paul a controlar a bola, foram conseguindo nivelar o marcador e acabaram mesmo o primeiro período na frente, por três pontos (25-28).



No início do segundo, a diferença cresceu para seis (30-36), mas os Bucks não a deixaram aumentar mais e, num ápice, voltaram ao comando (39-38 e 44-40).



A 4.54 minutos do intervalo, a vantagem era de dois pontos (44-42), mas, então, os Bucks ‘dispararam’, perante um Suns ‘perdidos’, mal ofensivamente e na recuperação defensiva, e, com um parcial de 16-3, chegaram a meio 15 à maior (60-45).



Giannis, com 18 pontos, Middleton, com 15, e o suplente Portis, com nove, eram os destaques dos Bucks a meio, enquanto, no Suns, os 16 de Ayton e os 10 de Paul eram curtos, sobretudo face aos escassos sete de Booker, três de Crowder e nenhum de Bridges.



Os Suns não se deram por derrotados, entraram bem no terceiro período e, com Cameron Johnson em grande estilo, incluindo um espetacular afundanço em ‘cima’ de PJ Tucker, conseguiram colocar-se a quatro pontos (74-70).



O encontro parecia relançado, com 5.22 minutos para jogar no parcial, mas, então, os Bucks, com ‘triplos’ de Holiday e a superioridade total junto ao cesto de Giannis, lograram um parcial de 24-4, incluindo um incrível 16-0 a fechar.



Com 22 pontos de vantagem (98-76), a formação da casa controlou sem qualquer problema o quarto parcial, para fechar com uma vitória tranquila por 20 pontos de diferença, sendo os últimos minutos passados com muitos ‘reservas’ em campo.



A final da NBA, disputada à melhor de sete jogos, prossegue na quarta-feira, de novo em Milwaukee, voltando a Phoenix, para o quinto jogo, no sábado. Se necessário, o sexto jogo é na casa dos Bucks, em 20 de julho, e o sétimo na dos Suns, em 22.



Jogo no Fiserv Fórum, em Milwaukee, Wisconsin.



Milwaukee Bucks – Phoenix Suns, 120-100 (1-2).



Ao intervalo: 60-45.



Sob a arbitragem de Scott Foster, Eric Lewis e James Williams, as equipas alinharam:



- Milwaukee Bucks: Jrue Holiday (21), Khris Middleton (18), PJ Tucker (7), Giannis Antetokounmpo (41) e Brook Lopez (11). Jogaram ainda Pat Connaughton (8), Bobby Portis (11), Jeff Teague, Thanasis Antetokounmpo, Bryn Forbes, Jordan Nwora (3) e Sam Merrill.



Treinador: Mike Budenholzer.



- Phoenix Suns: Chris Paul (19), Devin Booker (10), Mikal Bridges (4), Jae Crowder (18) e Deandre Ayton (18). Jogaram ainda Cameron Johnson (14), Cameron Payne (7), Torrey Craig (2), Frank Kaminsky (6), Abdel Nader e Ty-Shon Alexander (2).



Treinador: Monty Williams.



Marcha do marcador: 25-28 (primeiro período), 60-45 (intervalo), 98-76 (terceiro período) e 120-100 (resultado final).



Assistência: 16.637 espetadores.