Ginasta e basquetebolista norte-americanas testam positivo

Segundo confirmou à CNN o pai da ginasta, de apenas 18 anos, Eaker, suplente da equipa que conta com Simone Biles, está "assintomática e totalmente vacinada", tendo sido colocada em isolamento, uma informação corroborada pelas autoridades de saúde da cidade de Inzai, a leste de Tóquio.



A agência de notícias japonesa Kyodo deu conta que a restante equipa chegou à aldeia olímpica de Tóquio durante o dia de hoje.



Já na equipa de basquetebol feminino 3x3, Jackie Young foi chamada para render Katie Lou Samuelson, que foi igualmente colocada em quarentena, de acordo com a Federação Norte-americana de Basquetebol (USAB).



"Não poderei competir em Tóquio. Competir nos Jogos Olímpicos é um sonho meu desde que era criança e espero que um dia em breve possa voltar para realizar esse sonho. Estou especialmente com o coração partido porque estou totalmente vacinada e tomei todas as precauções", lamentou a jogadora, através de um comunicado.



No dia de hoje, o jogador checo de voleibol de praia Ondrej Perusic, residente na aldeia olímpica de Tóquio2020, obteve um teste com resultado positivo ao novo coronavírus, apesar do chefe de missão Martin Doktor ter adiantado que foram tomadas "medidas para evitar a transmissão (da infeção) aos membros da comitiva".



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este ano devido à pandemia de covid-19, realizam-se de 23 de julho a 08 de agosto.